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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Çukurambar semtinde bulunan Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca bir otelde düzenlenen 6. Din Şurası Kapanış Programı'nın ardından Çukurambar semtindeki Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti.

Taksiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a simit ve çay ikramında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerine telsizle hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Değerli arkadaşlar, şu anda Bayındır Taksi Durağı'nda sizin evinizdeyiz, oradan sizlere sesleniyor, hayırlı işler diliyorum. Allah kazadan beladan muhafaza etsin diyorum. Yolunuz açık osun  geleceğiniz aydınlık olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Bir taksicinin de "Reisim Allah'a emanet ol, Allah razı olsun" demesi üzerine Erdoğan, "Sağolun varolun, Allah razı olsun." ifadesine yer verdi. 

Başka bir taksicinin de "Allah başımızdan eksik etmesin Reisim sizi" sözleri üzerine Erdoğan, "Amin" karşılığını verdi.

Erdoğan, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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