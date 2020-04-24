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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Su Erozyonu Haritası' genelgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritası'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Su Erozyonu Haritası' genelgesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritası'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, iklim değişikliği sonucu yağış rejimlerindeki değişimlerin neden olduğu sel ve taşkın gibi afetler, heyelanlar, topoğrafya ve rüzgar gibi doğal ve doğal olmayan nedenlerden dolayı erozyonun her geçen gün şiddetini ve etki alanını artırmasının beklendiği belirtildi.

Genelgede, ekosistemde meydana gelen değişimlerle birlikte arazi bozulumları da hızlandığından toprak kaynaklarının korunmasının büyük önem arz ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yerinden oynayan toprak miktarını hesaplamak için Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımının geliştirildiğini duyurdu.

Söz konusu yazılımdan elde edilen sonuçlarla "Türkiye Su Erozyonu Haritası"nın model tabanlı olarak yenilendiğini ve e-Devlet ile TUCBS-ATLAS uygulamaları üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Sürdürülebilir Toprak Yönetimi olmak üzere havza tabanlı izleme sistemleri ve arazi bozulumunun dengelenmesi gibi olguların önem arz ettiği günümüzde, toprak kayıplarının izlenebilmesi ve değerlendirilmesi bakımından Türkiye Su Erozyonu Haritası önemli bir doğal kaynak planlama aracı konumundadır.

Kamu kaynaklarında israfın engellenmesi ve mükerrer veri üretilmesi sonucu oluşacak bilgi karmaşasının önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan doğrudan doğal kaynak yönetimine dair çalışmalarda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritasının planlama aracı olarak kullanılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

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