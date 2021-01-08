Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜRKSAT 5A açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılıyor.
Erdoğan, "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum. (Türksat 5A uydusu) Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
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