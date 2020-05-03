Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vefat eden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vefat eden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun oğluna taziye telefonu

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. İlgili haber: Ömer Döngeloğlu kimdir? Ömer Döngeloğlu öldü mü?