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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Aşı meselesi vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Kovid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı çevrim içi etkinliğe, video mesaj gönderdi.

Konuşmasına, etkinliğe katılanları selamlayarak başlayan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kanada ve Jamaika Başbakanlarına bu anlamlı girişimleri için teşekkür etti. Erdoğan, bir yılın geride bırakıldığı Kovid-19 salgınının, küresel sorunlar karşısında tüm insanlığın kaderinin ortak olduğunu gözler önüne serdiğini belirterek Türkiye'nin bu mücadelede en baştan beri küresel dayanışma ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye gayret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu anlayışla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle Afrikalı kardeşlerimizi bu zorlu günlerinde yalnız bırakmadık. 2009-2019 döneminde sadece en az gelişmiş ülkelere yönelik 2,5 milyar doların üzerinde resmi kalkınma yardımında bulunduk. Kovid-19 salgını, bizim hemen her platformda dile getirdiğimiz küresel sistemdeki çarpıklıkları bir kez daha ifşa etmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerini dahi hazırlıksız yakalayan küresel salgın, bilhassa az gelişmiş ülkelerde ciddi yıkımlara neden olmuştur. Salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizlik, aşı meselesi ile çok daha vahim bir hal almıştır. Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin, fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerektiğine işaret etti.

"Borç erteleme 2021'i de kapsamalı"
"Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında, aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, ekonomik toparlanmanın, korumacı refleksler yerine iş birliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, G-20'de de gündeme gelen "özel çekme hakları tahsisatı" konusundaki adımların bir an önce sonuçlanması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Uluslararası Para Fonu'nun 16. Genel Kota Gözden Geçirmesi çalışmalarında, gelişmekte olan ülkelerin haklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyorum. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. G-20 borç erteleme girişimi, salgının etkilerini en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir adımdır. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde ikinci kez uzatılmasında fayda görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zorlu süreçte dayanışma ve iş birliği içerisinde ortak hareket etmenin önemine vurgu yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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