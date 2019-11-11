Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeşil bir Türkiye için" 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması dolayısıyla vatandaşlardan destek beklediklerini belirtti.