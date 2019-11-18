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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı ve Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YILDIZ KENTER'İN KIZI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter ile gerçekleştirdiği görüşmede, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilemiştir" denildi.

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