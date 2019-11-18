Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayımladı ve Kenter'in kızı Leyla Kenter'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.