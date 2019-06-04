Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK kararına tepki

Bayram namazı çıkışında kameraların karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın ilçe seçim kurulu kararına ilişkin ilk kez konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne gitti. Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu. Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.

Bayram namazı çıkışında kameraların karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın ilçe seçim kurulu kararına ilişkin ilk kez konuştu: YSK'nın kararında bir yanlış anlaşılma var.

Erdoğan'ın açıklamaları kısaca şöyle:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e Rabbim bizleri kavuşturduğu gibi aynen bayrama da kavuşturdu. Böylece şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bugün İçişleri Bakanımız Kato dağında Jandarma Genel Komutanı ile beraber. Onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Ardından Pençe Harekatı'nı yürütmek üzere Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla yine aynı şekilde telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Bu noktada en ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek.

YSK'NIN KARARINA TEPKİ

Orada zannediyorum yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, bütün bunlara karşı tedbiren yine de parti olarak YSK'ye bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulu diye ifade ediyor. Sandık kurulları ile alakası yok. Seçim kurullarına yönelik böyle bir durum söz konusu ve YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecektir. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur.

Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur. Hakimlerle ilgili konuda karar merci YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK'ye aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Ancak tüm bunlarla beraber böyle bir sürecin içinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Onun için burada gerek HSK'nin gerekse YSK'nın da hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler gözetilerek bu adımlar atılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına börek dağıttı.

S-400'DEN GERİ ADIM YOK

Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

İDLİB AÇIKLAMASI

Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir.