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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Sancaktepe'deki hastanenin yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla  İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden bi

İSTANBUL'A İKİ YENİ SALGIN HASTANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe’de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Sancaktepe’de yapılacak olan salgın hastanesi için çalışmalar başladı.İş makineleri ve kamyonların hastane yapılacak alanda çalışmaları devam ediyor.

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