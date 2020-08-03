Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bayram diplomasisi': 3 günde 21 telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği yürüterek Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Azerbaycan'dan Katar'a, İran'dan Endonezya'ya, Kazakistan'dan Kosova'ya kadar ülke liderlerinin de aralarında bulunduğu 21 telefon görüşmesi yaptı.