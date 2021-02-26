Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı

#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlarda duygu dolu mesajlar yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. doğum günü Twitter'da gündem oldu. Erdoğan'ın yarınki doğum günü dolayısıyla Twitter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede on binlerce kişiden destek gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.

Emine Erdoğan'dan fotoğraf paylaşımı

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü, el ele çekilen fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından saat 00.01'de, eşi Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki doğdun" notunu düştü.

AK Parti'den Erdoğan'ın 67. doğum günü için video

AK Parti Genel Merkezince, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı, AK Parti Genel Merkezince hazırlatılan ve "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara" notuyla paylaşılan videoda, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumların yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, İyi ki vardın, İyi ki varsın. Millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Bakan Gül ve Soylu'dan kutlama mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrüne bereket" notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, "Milletlerin kaderini, tarihe altın harflerle düşen liderler vardır. Türkiye'yi, yerli ve milli kalkınma hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi okuduğu "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan, "Nice sağlıklı uzun senelere. Rabbim başımızdan eksik etmesin." notuyla Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Konya'da ilköğretim öğrencileri şarkıyla kutladı

Konya'da ilköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, seslendirdikleri şarkıyla kutladılar.

Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp, bestelenen "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü.

Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.