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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sözünü ettiği sığınmacı Necla'nın babası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sözünü ettiği sığınmacı Necla'nın babası konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sözünü ettiği sığınmacı Necla'nın babası konuştu
10 Mart 2020 Salı 09:45
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.