Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçileri umutlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Trakya'daki çiftçileri sevindirdi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun açıkladığı rakamla fiyatların daha da gerilemesinin önüne geçildiğini söyledi.

Çiftçinin girdi maliyetlerinin arttığını dile getiren Arabacı, "Tüccarın alacağı fiyatlar daha aşağı düşse bile bunu engellemesi açısından alınan karar güzel. Serbest piyasa bu fiyatı tonunu 3 bin liraya da alabilir ama TMO çiftçiye 'senin malını 3 bin 500 liraya alırım' diyor. Bu tabii ki sevindirici, çiftçinin malını değerlenmesi açısından." diye konuştu.

Edirne'nin Yağcılar köyünde yaşayan çiftçi Recai Tabak, genelde buğday ve ayçiçeği ekimi yaptığını belirtti.

Kendisinin elinde geçen seneden kalma ürün olmadığını anlatan Tabak, "Ben çeltik ekimi yapmadım, geçen seneden buğday ve ayçiçeği de kalmadı. Hepsini sattım. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çiftçilerimiz için umut verici. Bu durumda çiftçilerimiz mağdur olmayacak" dedi.

Tabak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Çiftçi Hüseyin Avcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiler için verdiği müjdeden memnun olduklarını, elinde mahsulü kalan çiftçilerin ürünlerini değerlendirdiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum"

Kırklareli'nin Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan Hakan Hüsman, üreticiler olarak kararın ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Hüsman, bölgede ihtiyaçları kadar soğan ve patates yetiştirdiklerini ifade ederek bu kararın diğer üreticiler açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Artık üreticinin deposunda soğan, patates ve çektik kalmayacağını anlatan Hüsman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hüsman, üreticilerin özellikle salgın sürecinde zorlandığını sözlerine ekledi.

"Çözüm için destek çalışmaları üreticiyi her zaman umutlandırır"

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kentte üreticilerin ürünlerini kendi imkanlarıyla sattığını söyledi.

Saygı, üreticilerin ürünlerinin fiyatlarının daha yüksek olmasını da beklediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz yıl boyunca tarlalarda uğraşıyor, ürün yetiştirmek kolay değil. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçilerimiz de oldu. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Çiftçilerin sorunlarına çözüm için destek çalışmaları üreticiyi her zaman umutlandırır. Üreticilerimiz her zaman üretmeye devam ediyor yeter ki ürünü yurt içi veya yurt dışında satabilme şansı bulsun."