  • BIST 115.843
  • Altın 390,741
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,6785
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Irak’a sağlık yardımı

Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadele eden Irak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Irak’a sağlık yardımı

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Irak’ı olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, “Ülkedeki vaka sayıları giderek artarken, sağlık sisteminin zorlandığı, vatandaşlar ile hastanelerinin bazı temel malzemelere erişimde sıkıntı yaşadığı görülmektedir.” dedi.

Ülkede giderek kötüleşen durum karşısında Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı başta olmak üzere Iraklı yetkililer ve Türkiye ile teması olan toplumların Türkiye’den, Bağdat Büyükelçiliği kanalıyla yardım talebinde bulunduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi, komşumuz, dostumuz ve kardeşimiz Irak’ın zor zamanında yanında olduğumuzu göstermemiz gerektiğini vurgulamış ve bu çerçevede, Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığının ihtiyaçlarının yanı sıra Türkiye ile duygusal ve tarihi bağları olan Vasıt (Kut) vilayeti ile Irak’ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük ve Musul’un da taleplerinin karşılanması hususunda da talimat vermiştir.”

Yardım uçağı yarın Bağdat’a inecek
Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin temin ettiği yardım malzemelerini taşıyan askeri uçağın yarın Irak’a gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Uçağın önce Bağdat Havalimanı’na inerek Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile Vasit vilayetine yönelik yardım malzemelerinin teslim edilmesinin beklendiğini belirten Yıldız, ardından Kerkük Havalimanı’na intikal edecek uçaktaki yardımların Kerkük ve Musul’a ulaştırılacağını aktardı.

Irak'ta Kovid-19 salgını son günlerde endişe verici boyutlara çıktı. Ülke genelinde şu ana kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 47 bin 151'e yükselirken, ölü sayısı ise 1839 olarak kayıtlara geçti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat30 Haziran 2020 Salı 09:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Irak’a sağlık yardımı30 Haziran 2020 Salı 09:09
  • Hamas Lideri Heniyye: Filistin'in içeride ve dışarıda milli birliğini sağlamaya yönelik çalışmalara başladık30 Haziran 2020 Salı 09:08
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar30 Haziran 2020 Salı 09:07
  • Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı30 Haziran 2020 Salı 09:06
  • Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 'Bataklık' 9 ülkenin iş birliğiyle düzenlendi30 Haziran 2020 Salı 09:04
  • Bursa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 6 yaralı30 Haziran 2020 Salı 06:48
  • Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki bisikletli çocuk öldü30 Haziran 2020 Salı 06:47
  • İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu30 Haziran 2020 Salı 06:45
  • Küçükçekmece'de silahlı saldırı30 Haziran 2020 Salı 06:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti