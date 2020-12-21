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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ikamet eden yeğeni Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verilecek.

Taziye mesajları
Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Lütfiye Selva Çam ve Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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