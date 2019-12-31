  • BIST 114.908
  • Altın 291,603
  • Dolar 5,9450
  • Euro 6,6644
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajında dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıla girilirken bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı, Libya konusu ve Yerli Otomobil ile birlikte Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajında dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla görüntülü yeni yıl mesajı yayınladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hgedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 31 Mart seçimleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu.

Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri attığımız adımlarla akamete uğradı.

(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız.

2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 31 Aralık 201931 Aralık 2019 Salı 09:36
  • İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli örgütsel dokümanlarla yakalandı31 Aralık 2019 Salı 09:35
  • Elektrik Kesintisi 31 Aralık 2019 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ31 Aralık 2019 Salı 09:31
  • Su Kesintisi 31 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ31 Aralık 2019 Salı 09:30
  • Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu31 Aralık 2019 Salı 09:29
  • Sigara ve alkollü içki ile ilgili sürpriz 'zam' kararı31 Aralık 2019 Salı 09:18
  • Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı31 Aralık 2019 Salı 09:15
  • Yine aynı vahşet!31 Aralık 2019 Salı 06:20
  • Sakarya'da son durum!31 Aralık 2019 Salı 06:18
  • İstanbul'da korkutan yangın31 Aralık 2019 Salı 06:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti