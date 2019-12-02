Cumhurbaşkanı, filtre ertelemesini veto etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılması zorunluğunu erteleyen yasayı veto ettiğini açıkladı.

AK Parti'nin üst düzey karar alma organlarından Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı.

Kamuyounda çokça tepki çeken, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu 2.5 yıl erteleyen yasa da Çelik'in gündemindeydi.

"ÇEVRE KONUSUNDAKİ HASSASİYET..."

Ömer Çelik, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, enerji sektörünün kazanımlarına, enerji sektörünün daha ileriye götürülmesine dönük hassasiyetini korumakla ve bunun daha da geliştirilmesi konusunda iradesini ortaya koymakla birlikte 7 yıldır bu baca filtrelerinin takılmaması çerçevesinde buna yeniden 2.5 yıl kadar bir süre verilmesini gerekli olmadığını değerlendirmiştir. Çünkü bu kadar süre içerisinde yapılmayan bir işlemin yeni süre verilmesiyle yapılacağına yönelik kanaat oluşmamıştır. Ayrıca çevre kirliliği konusundaki hassasiyet Sayın Cumhurbaşkanımızın çevre meselelerine verdiği önem, çevre kirliliği önlenmesi konusundaki bakanlıklara ve kurumlara verdiği talimat çerçevesindeki iradesi bu önüne gelen yasa tasarısını veto etmesi sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla bu termik sanrallere filtre takması zorunluluğunun birkaç yıl daha ertelenmesi düzenlemesi, Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiş oldu. Bunun en kısa zamanda gerçekleşeceğini ümit ediyoruz."