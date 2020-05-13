  • BIST 99.649
  • Altın 382,958
  • Dolar 6,9920
  • Euro 7,5853
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Kayseri, Van, Sivas ve Giresun'daki bazı alanlar, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı, Van'ın Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik (Büyük) Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Şanlıurfa'ın Birecik ilçesindeki bazı alanlar, ''Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak, Samsun'un Canik ilçesindeki bazı alanlar da "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" olarak belirlendi.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kapsadığı illere Amasya ve Çorum da eklendi.

Acele kamulaştırma kararları
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Başak Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla Kapısuyu köyü sınırlarında yer alan bazı taşınmazlar ile Balıkesir'de inşa edilecek Tatlıpınar Rüzgar Enerji Santrali için Karesi ve Balya ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

24 Ocak 2020 tarihli Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına yönelik karar ise yürürlükten kaldırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36
  • Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36
  • Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlar13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:34
  • Rekabet Kurulu'ndan 'maske fiyatları' soruşturması13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:34
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:14
  • ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda Türkiye detayı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:13
  • FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:12
  • Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne 3 saldırı düzenledi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti