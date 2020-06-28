  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Denizli ve Muğla'daki iki ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan", Malatya'da ise bir bölge ''riskli alan'' ilan edilirken Kütahya ve Rize'de yapılacak enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Saçlıktepe Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehitfevzi Mahallesi'nde sınırları belirlenen bir bölgenin ise riskli alan ilan edilmesine karar verildi.

Kütahya'da Işıklar Rüzgar Enerji Santrali'nin, Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde ise Hemşin I Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Yurt dışı aylığının üçte biri ödenecek
Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ve soydaşların kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan ''Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu'' kapsamında yurt dışında görevlendirilen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görev yerine gidemeyen personelle ilgili de düzenleme yapıldı.

Söz konusu düzenleme ile yurt dışında görevlendirilen personelden Türkiye'de bulunup Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında uygulanan seyahat kısıtlamaları kapsamında görev yerlerine dönemeyenlere, izin sürelerinin bitiminden görev yerlerine dönebilmelerine ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığı tarihi takip eden yedinci güne kadar, bu sürelere tekabül eden yurt dışı aylığının üçte biri ödenecek. Karar, 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı28 Haziran 2020 Pazar 10:31
  • ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı28 Haziran 2020 Pazar 10:29
  • Hindistan Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı28 Haziran 2020 Pazar 10:28
  • Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklif ettiği istihbaratından Trump'ın haberi yoktu28 Haziran 2020 Pazar 10:27
  • Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 500 bini geçti28 Haziran 2020 Pazar 10:21
  • Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu28 Haziran 2020 Pazar 10:20
  • YKS soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı28 Haziran 2020 Pazar 10:20
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Haziran 2020 Pazar 09:30
  • YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı28 Haziran 2020 Pazar 09:00
  • Milas'ta, polisin bastığı iş yerinden cephanelik çıktı28 Haziran 2020 Pazar 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti