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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ULUSA SESLENDİ (VİDEO)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ULUSA SESLENDİ (VİDEO)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koronavirüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, "Türkiye koronavirüs ile mücedelede en erken tedbir alan ülkedir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz."

"İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Gaanti Fonu'nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik."

"Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır."

"Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz."

"Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir."

"İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi taktirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır."

"Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz."

"Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"

"Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır."

"Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir."

"Aydınlık yarınlar bizi bekliyor, yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım." 

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