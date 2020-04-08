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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ek gelir toplamayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsetmesine ilişkin "Millî yükümlülük çalışmamız yok, ek gelir toplamayacağız" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ek gelir toplamayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs ile mücadele kapsamındaki paketle ilgili yaptığı açıklamasında Kurtuluş Savaşı döneminde 1921’de çıkarılan Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsetmişti. Erdoğan'ın Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsetmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Millî yükümlülük çalışmamız yok, ek gelir toplamayacağız" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Oktay, "Sanki 5 Ağustos 1921’de olduğu gibi vatandaştan ek vergi, gelir toplanacakmış, mallarının bir kısmına el konulacakmış gibi hava estirildi... Şunu baştan belirteyim ki böyle bir çalışma hükümette kesinlikle yok. Hatta düşüncesi dahi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Oktay, ek vergi iddialarıyla ilgili, "Böyle bir vergi veya ek çalışmamız kesinlikle söz konusu değil" dedi ve ekledi:

"Yaptığımız çalışmanın yeni bir vergi sistemiyle ilgisi yok, böyle bir çalışmamız hiç olmadı. Bakanlar Kurulu’na sunulan çalışmamız ise bugüne kadar koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerde ortaya çıkan yasal boşlukların doldurulmasına yönelik. Örneğin, derneklerin genel kurulları iptal edilmiş, ileri tarihe ötelenmiş.
Bunun bir yasal şarta bağlanması gerekiyor. Sözleşmeler konusu var, bazı işlemlerin uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler var. Ödemelerin elektronik ortamda yapılması gibi, yine gecikme faizlerinin durumu var, beyanname verme gibi birçok konu var. Bunların hepsinin yasal boşluğu varsa onların doldurulması ve düzenlemesine ilişkin bir çalışma. Bunun ötesinde bir durum değil..."
Oktay, hükümetin amacının ek gelir toplamak olmadığını, Kurtuluş Savaşı sırasındaki dayanışma ve omuz omuza verme ruhuna bir vurgu yapıldığını kaydederken, "Kastedilen, nasıl ki 1. Dünya Savaşı dönemindeki Kurtuluş Savaşı’ndan millet olarak el ele verilip çıkıldıysa, burada da yine herkesin omuz omuza dayanışma ile çıkacağına bir vurgu" diye ekledi.

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