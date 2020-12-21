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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde  kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalık geçirdi.

"Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tekrar kürsüye çıkarak, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu." dedi.

Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuştu.

Konuşmasının sonlarına doğru kürsüde rahatsızlanan Oktay'a, Külliye'deki doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bir süre dinlenen Oktay, tekrar kürsüye çıktı. Fuat Oktay, "Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlaşıyınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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