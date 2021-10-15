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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2022 yılı bütçesi yeşil kalkınma devrimi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2022 yılı bütçesi yeşil kalkınma devrimi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacak"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2022 yılı bütçesi yeşil kalkınma devrimi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacak"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır. 2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü." dedi.

Oktay, "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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