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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vesayet muhiplerinin heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin.

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

Kaynak: Haber Kaynağı
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