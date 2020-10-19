  • BIST 1.197
  • Altın 484,353
  • Dolar 7,8694
  • Euro 9,2196
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
» »

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Oktay, Tatar'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, "İnşallah bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de sizler için de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikte çalışması, gelecek için de çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Şentop'tan üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama
Alparslan Türkeş kimdir ?
Alparslan Türkeş kimdir ?
Veysel Tiryaki’den Yenimahalle’ye dev Kent Çiftliği
Veysel Tiryaki’den Yenimahalle’ye dev Kent Çiftliği
Veysel Tiryaki’den Altınköy’ün geyikleriyle klip
Veysel Tiryaki’den Altınköy’ün geyikleriyle klip
Turgut Altınok, Neşet Ertaş türküsü söyledi
Turgut Altınok, Neşet Ertaş türküsü söyledi
CHP'li işçinin Kılıçdaroğlu'na maaş isyanı salondan attırdı
CHP'li işçinin Kılıçdaroğlu'na maaş isyanı salondan attırdı
Son Eklenen Videolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu
S400'lerin test atışları başladı
S400'lerin test atışları başladı
Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu
Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt
Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti