Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Oktay, Dijital Türkiye Portalına 2020'den bugüne kadar toplam girişin geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaştığını belirtti.