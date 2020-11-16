Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.
16 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
Oktay, Dijital Türkiye Portalına 2020'den bugüne kadar toplam girişin geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaştığını belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.