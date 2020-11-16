  • BIST 1.300
  • Altın 466,827
  • Dolar 7,7372
  • Euro 9,1636
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
» »

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Oktay, Dijital Türkiye Portalına 2020'den bugüne kadar toplam girişin geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaştığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edip, zılgıtlar eşliğinde halay çektiler
Sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edip, zılgıtlar eşliğinde halay çektiler
Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi
Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi
Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir tutuklama
Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir tutuklama
Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı 
Deprem anı, pazardaki mobese kameralarına yansıdı 
PKK üyeliğinden yasağı vardı, yurt dışına çıkmak isterken böyle yakalandı
PKK üyeliğinden yasağı vardı, yurt dışına çıkmak isterken böyle yakalandı
Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Son Eklenen Videolar
İnanılmaz anlar! Saniyelerle kurtuldu
İnanılmaz anlar! Saniyelerle kurtuldu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
MSB: Doğu Akdeniz'de fiili silah atış eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi
Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme
Bakanlıktan, çürük elmaların meyve suyu yapılacağı iddiasıyla ilgili inceleme
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti