Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak özür dilemeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."