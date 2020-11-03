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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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