Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız." ifadesini kullandı."Hayatın her aşamasında başarılarınızla bizlere gurur ve ilham kaynağısınız" dedi.