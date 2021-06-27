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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu'nun 6'ncı Toplantısı için Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 6'ncı Toplantısı için Özbekistan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karma Ekonomik Komisyonu'nun 6'ncı Toplantısı için Özbekistan'a gitti

Oktay, gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, akreditasyon enerji ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle 40'tan fazla eylemden oluşan protokol imza törenine katılacak.

Toplantı öncesi Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firmaları yetkilileriyle bir araya gelmesi beklenen Oktay'ın, burada ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Oktay, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından, onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Oktay ve beraberindeki heyet, program kapsamında Buhara ve Semerkant şehirlerini de ziyaret edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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