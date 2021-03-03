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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay ve Saner arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya geçildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC Başbakanı Saner ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay ve Saner arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası toplantıya geçildi.

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