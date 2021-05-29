Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı El-Lafi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen "Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi"nde ele alınan hususların takibi ve değerlendirmesi yapıldı.

24 Aralık 2021'de Libya'da yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuşan Oktay, Türkiye'nin kalıcı barış için tam destek vereceğini vurguladı.

Görüşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren El-Lafi ise Türk Hükümetine sağladığı tüm destekler için teşekkür ederek, Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmalara bağlı olduklarının altını çizdi.