Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Cumhurbaşkanı el-Gazvani'yi Türkiye'ye davet etti

Milli Mücadele döneminde Türkiye'ye gelmiş akrabalarının Adana'da yaşadığını belirten el-Gazvani, davete icabet etmekten memnuniyet duyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'yi, Türkiye'ye davet etti.

Nijer'in yeni Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılmak üzere bu ülkeye giden Oktay, Türkiye'ye dönüşte Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nda, el-Gazvani ile karşılaştı.

Oktay'ın havalimanında bir süre sohbet ettiği el-Gazvani, Milli Mücadele döneminde Türkiye'ye gelmiş, aralarında yakın akrabalarının da olduğu binden fazla Moritanyalının, halen Adana ve civarında yaşadığını söyledi.

Bunun üzerine Oktay, el-Gazvani ve eşini, birlikte Adana'ya gitmek üzere Türkiye'ye davet etti.

Muhammed Vild el-Gazvani de "bu nazik davete icabet etmekten büyük memnuniyet duyacaklarını" vurguladı.