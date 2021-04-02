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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nijer'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nijer Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yemin törenine katılmak üzere Nijer'e geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nijer'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, Niamey Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nda Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile beraberindeki heyet karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada Başbakan Rafini ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Oktay, Mahatma Gandhi Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek yemin törenin ardından ikili temaslarda bulunacak.

Ülkede, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçimini, iktidar partisi PNDS-Tarayya'nın adayı Bazoum kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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