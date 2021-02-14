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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin sağ ele geçirildiği, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiği ve 10 Şubat 2021'de başlatılan operasyonun tamamlandığı bildirilmişti. Yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan ve vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığı belirtilmişti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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