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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Siyasi çıkar uğruna terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Siyasi çıkar uğruna terörden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları, ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey olmadığını vurguladı.

Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları, ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir. TBMM'nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aşağılamaya çalışanlar, milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır. 

Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir. 

Milletimizden aldığı destek ve oyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir taraftan ülkemize hizmet için durmadan, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederken bir taraftan da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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