Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk ve Kırgız iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan’da Türk ve Kırgız iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Sektör temsilcilerini bir araya getiren İş İnsanları İle Dar Kapsamlı İstişare Toplantısı'nda Türk ve Kırgız iş insanlarımızı dinledik. İlişkilerimizde gittikçe ivme kazanan yükselişi dost ve kardeş iki ülke arasındaki uyum ve iş birlikleriyle taçlandırmak azmindeyiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, KIRGIZİSTAN BAKANLAR KURULU BAŞKANI MARİPOV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan’da Bakanlar Kurulu Başkanı Ulubek Maripov ile bir araya geldi.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kırgızistan ziyaretimizin ilk gününde Bakanlar Kurulu Başkanı Sn. Ulukbek Maripov ile bir araya geldik. Köklü tarihi ve kültürel ortak geçmişe sahip dost ve kardeş ülkelerimizin güçlü ikili ilişkilerini ve ortak hedeflerimizi ele aldık” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kırgızistan’da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kırgızistan’da bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık” dedi.