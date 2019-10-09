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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık senaryo yazılan değil senaryoları yazan bir ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye büyük bir ülke, liderliğe oynayan bir ülke. Artık senaryo yazılan değil, senaryoları yazan bir ülke. Mobilya sektöründe de biz bu senaryoyu yazmak istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye artık senaryo yazılan değil senaryoları yazan bir ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 42'ncisi düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı "MODEF EXPO 2019"u ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Oktay, fuarın muhteşem bir şekilde gerçekleştiğini dile getirerek, İnegöl'ün kendileri için yüz akı bir ilçe olduğunu söyledi.

Fuara 110 ülkeden 180'den fazla firmanın katıldığını anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Bir ilçemizdeyiz ama bütün illerimize buradan mesajımız olsun, bu ilçemizin ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. İşsizlik oranımız negatif durumda, eksi işsizlik oranında bir ilçemiz. Demek ki istediğiniz zaman oluyor. Cumhurbaşkanımızın başka bir beklentisi var, 1 milyar dolar yetmez toplam ihracat olarak. Bunun içinde mobilyanın payı yaklaşık 450 milyon dolar kadar. Ama şimdi ilk hedefimiz bunu 1 milyar dolara nasıl çıkarırız, Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. Dolayısıyla ihracatı da 2 milyar dolara nasıl çıkarırız İnegöl'de, bizim bütün gayretimiz bununla alakalı."

Sektör temsilcileriyle de detaylı toplantılar yapacaklarını aktaran Fuat Oktay, merkezi hükümet olarak sonuna kadar İnegöl'ün ve Bursa'nın arkasında olduklarını ifade etti.

İhracat yapan, üreten her ilin, ilçenin ve firmanın destekçileri olacaklarını vurgulayan Oktay, "Türkiye büyük bir ülke, liderliğe oynayan bir ülke. Artık senaryo yazılan değil, senaryoları yazan bir ülke. Mobilya sektöründe de biz bu senaryoyu yazmak istiyoruz, hamdolsun ben gördüklerimden son derece mutlu oldum bugün." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, fuar alanında firmaların yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Oktay'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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