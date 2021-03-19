Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemiz dünyaya değer katan bir markadır

Oktay, "Sağladığımız kamu-özel sektör uyumumuz sayesinde salgın döneminde pek çok firmamız kaliteli ürünleriyle, rekabetçiliğiyle ve hepsinden önemlisi güvenilirliğiyle öne çıkmıştır. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir." açıklamasında bulundu.
Fuat Oktay, "Hedefimiz, Türkiye’nin büyüme performansını salgın sonrası dönemde de güçlü ve dengeli şekilde sürdürmesidir." şeklinde konuştu.
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