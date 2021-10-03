  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üzüm hasadına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, üzüm hasadı etkinliğinde hemşehrileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üzüm hasadına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, memleketi Bayındırhüyük köyüne gelişinde, köy kadınları, pişirdikleri gözleme ve yöresel yemeklerden ikram etti. Fuat Oktay, kadınlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Daha sonra üzüm bağına geçen Oktay, köy muhtarı ile üzüm topladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, pekmez kazanının başına geçerek, bir süre kaynayan pekmezi karıştırdı ve pekmezin tadına baktı.

Oktay, topladığı üzümlerden programını takip eden basın mensuplarına da ikram etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor29 Eylül 2021 Çarşamba 09:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar27 Eylül 2021 Pazartesi 14:24
  • Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü27 Eylül 2021 Pazartesi 14:01
  • TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Meclisi'ni gezdi27 Eylül 2021 Pazartesi 12:33
  • Fatih Erbakan: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız27 Eylül 2021 Pazartesi 11:54
  • Sorumlularından hesap sorulması gereklidir24 Eylül 2021 Cuma 14:06
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya geçmiş olsun mesajı24 Eylül 2021 Cuma 09:31
  • Paris İklim Anlaşması'nı ekimde Meclisimizin onayına sunuyoruz22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
  • 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım22 Eylül 2021 Çarşamba 10:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Finlandiya devlet başkanları ile görüştü22 Eylül 2021 Çarşamba 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti