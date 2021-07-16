Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu milli sporcuları Japonya'ya uğurladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcuları Japonya'ya uğurladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Havalimanı VIP Lounge'da, olimpiyatlara katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sporcularla tanışmak ve onları bu yolculuğa uğurlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

OKTAY: 84 MİLYON MİLLETİMİZİ OLİMPİYATLARDA TEMSİL EDECEKSİNİZ

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporcuların destekçisi olduğunu ve kendilerine selam ve başarı dilekleri ilettiğini aktardı.

Olimpiyat tarihinde iz bırakmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere çıkılan olimpiyat yolculuğunun bugün başlayacağını hatırlatan Oktay, "İki yılı aşkın sürede pek çok müsabakayı başarıyla tamamladınız ve özverili çalışmalarla zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. 108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: 16 BRANŞ, 108 SPORCU VE ÇOK BÜYÜK BİR UMUTLA KAFİLEMİZİ YOLCU EDİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise milli sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Burada ülkemizi, 84 milyonu en güzel şekilde temsil edecek sporcularımız var. Onlar bizi her zaman gururlandırdı ve gururlandırmaya devam edecekler. İnşallah yine şanlı bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız en güzel heyecanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen olimpiyatlara hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Hep birlikte çok uzun bir süreci yaşadık. Pandemi süreci geçti. Bu dönemde ertelenmesi veya iptal olması gibi pek çok kaygı ve heyecan yaşadık. Hamdolsun bu süreci bir fırsata dönüştürmenin mücadelesini verdik. Hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsarlığa prim vermedik. Eldeki imkanları nasıl güçlendiririz, eksikleri nasıl gideririz diye mücadele verdik. Federasyonlarımız, antrenörlerimizle bu mücadelenin içinde olduk. 'Bir sene var, altı ay, bir ay var, 10 gün var...' derken, o gün geldi çattı. Şimdi hayallerimizi ve rüyalarımızı gerçeğe dönüştürme zamanı. 16 branş, 108 sporcu ve çok büyük bir umutla kafilemizi yolcu ediyoruz" diye konuştu.

“KADIN SPORCULARIMIZDA ÇOK YÜKSEK BİR KATILIMLA TOKYO'YA GİDİYORUZ”

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'ye Türkiye'nin kadın sporcu sayısı bakımından yüksek bir katılım gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kadın sporcularımızda çok yüksek bir katılımla Tokyo'ya gidiyoruz. Kadın odaklı spor politikamız güçlü bir şekilde ilerliyor. Takım sporlarında 'Filenin Sultanları' bizi temsil edecek. Değerli sporcularımız ülkemizi, milletimizi gururlandırdıkları gibi, gençlerimize ve yeni nesillerimize birer rol model, ilham kaynağı oldular. Kendilerini güzel şekilde ispat ettiler. Her sporcumuz bizim gönlümüzün şampiyonu. Gönlümüzdeki altın madalya sizlere ait. Tokyo'da yine milletimizi, gençlerimizi gururlandıracaksınız. Her şey bir hayalle başlar. O hayallerin peşinden gidebilmek, gerektiğinde karamsarlık durumuna rağmen meydan okuyabilmek ve başarıyı göğüslemek... Sportmence mücadele vermeyle, gayretle, alın teriyle, karakterle sporcularımızın her biri Türkiye'nin sporcusu olarak en iyi şekilde temsili gerçekleştirecek. Koyduğunuz hedefler milyonlarca gencimize umut oluyor. Göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı formanızı, bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok."

Sporcuların antrenörleri ile ailelerine teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren spora ve sporcuya verdiği önem ile geldiğimiz aşama, yapılan devrimler meyvelerini veriyor. Bu olimpiyatta da bunu taçlandıracağız. Bu, uzun bir süreç. Olimpiyat ve sonrasında hedeflerimiz var. Millet olarak hedefleri hep daha ileri taşıyan nesillerin evlatlarıyız. Hep birlikte daha yukarılara hedef koyacağız ve bunun için gayret göstereceğiz. Birlikte ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bütün gayretlerimiz değerli sporcularımız, yeni nesillerimiz ve gençlerimiz için" dedi.

Konuşmaların ardından kafilede yer alan sporcu, antrenör ve yöneticiler, Türk Hava Yolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçakla Tokyo'ya hareket etti.