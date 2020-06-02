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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.'' ifadelerini kullandı. 

Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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