Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olan Nilüfer Aydan takma adlı oyuncu Aydan Canbula ne demişti, kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum olan Nilüfer Aydan takma adlı oyuncu Aydan Canbula ne demişti, kimdir, nereli? Cezası ertelendi mi, hapis mi yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ten 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum olan Nilüfer Aydan takma adlı sinema oyuncusu Aydan Canbula ne demişti , kimdir , nereli? Cezası ertelendi mi , hapis mi yatacak?

Aydan Canbula, "Nilüfer Aydan" takma ismiyle tanınıyor ve çok sayıda sinema filminde rol almıştı.

Oyuncu Aydan Canbula, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Aydan Canbula ile avukatı katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da hazır bulundu..

Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu, sanık Canbula'nın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Aydan Canbula da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Takdiri adalete bırakıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aydan Canbula'nın Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığın dosyaya yansıyan kişiliğine ve suç işleme hususundaki eğilimine göre hakkında olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NEYLE SUÇLANIYORDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, emniyet tarafından yapılan araştırma neticesinde sanığın Facebook'taki sosyal medya hesabı üzerinden Nilüfer Aydan kullanıcı adı ile 16 Temmuz 2016, 4 Nisan 2017, 7 Ekim ve 13 Haziran 2018 tarihlerinde çeşitli paylaşımlar yaptığı anlatılmıştı.

Sanık Canbula'nın sosyal medya hesabı üzerindeki paylaşımları, Cumhurbaşkanı'nı tahkir kastı ile yaptığı belirtilen iddianamede, söz konusu paylaşımlarının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilmişti.

İddianamede, Aydan Canbula'nın bu şekilde üzerine atılı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu zincirleme şekilde işlediği belirtilerek, 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti.

Gerçek adı Aydan Canbula olan Nilüfer Aydan kimdir ?

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, gerçek adı Aydan Canbula olan Nilüfer Aydan 29 Şubat 1940 İstanbul doğumlu. Aydan Canbula 1955 yılında bir filmde küçük bir rol oynamasının ardından üç yıl sonra profesyonel sinema oyunculuğuna başladı. Dans ve folklore olan ilgisi ve yeteneği nedeniyle birlikte çalışmaya başladığı Yılmaz Duru ile evlendi ve ilk erkek evladı olan Turhan Sermi Duru 1958 yılında dünyaya geldi. 1958 ile 1961 yılları arasında Nilufer Aydan ve Yılmaz Duru kariyerlerine Amerika'da New York City Broadway sahnelerinde folklor ve çeşitli Turk dans örneklerini sergileyerek kariyerlerine devam ettiler. Ancak, 1961 yılı sonlarına doğru Amerika'dan dönmeleri ayrılmalarına sebep oldu. Nilüfer Aydan, 1963 yılında yönetmen Halit Refiğ ile evlendi. Bu evliliğin de kısa sürmesinin ardından, 1969 yılında en son evliliğini yaptı ve sinema kariyerine 1983 yılına kadar ara verdi. Bu zaman zarfı içerisinde tekrar bir erkek evladı, Kayhan Yılmaz, 1970 yılında dünyaya geldi.

2000'li yılların başlarına kadar hem sinemada çeşitli rollerde oynadı hem de dans etmeyi sürdürdü. Sanatçı, hâlen Sinema ve Televizyon dizilerinde de rol almaktadır.

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