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Cumhurbaşkanına suikast timinin 'yağma' davasında duruşma ertelendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz darbe girişiminde suikast girişimine katılan 37 hükümlü ‘nitelikli yağma’ suçundan 3’üncü kez hakim karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanına suikast timinin 'yağma' davasında duruşma ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1’i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan, Muğla Adliyesi’nde 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı dosyaya yeni eklenen belgeler, müşteki ifadeleri, olay gecesi ve sonrasında kayıt altına alınan tutanakları okuyarak sanıklardan bunlarla ilgili savunma yapmalarını istedi.Duruşmaya katılan bazı sanıklar avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtirken, bazı sanıklar ise iddiaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu. Sanıklardan savunma yapmalarını, savunma yapmadıkları takdirde ek süre verilmeyeceği uyarısında bulunan mahkeme heyeti, sanıkların ısrar etmeye devam etmeleri dolayısıyla savunma haklarından vazgeçmiş sayılmalarına karar verdi. Suikastten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklardan İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Ergün Şahin, Enes Yılmaz, Ekrem Benli, Erkan Çıkart, Ömer Faruk Göçmen ve Murat Dağlı iddianame ekinde gönderilen 500 GB’lık dosya eklerinin inceleyemediklerini ve bu nedenle savunma için ek süre isteyerek, duruşmaların korona salgını süreci sonuna kadar ertelenmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Davut Uçum, davayı karanlıkta kör ebe oynamaya benzettiğini ve tarafsız karar verilemeyeceğini düşünerek, reddi hakim talebinde bulundu.Savcı, yargılamanın geldiği aşama ve deliller dikkate alındığında talebin dava dosyasına katkı sağlamayacağından ve sanığın talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Şükrü Seymen ve Taner Berber’in gelecek duruşma mahkeme huzurunda hazır edilmesine, diğer sanıkların bulundukları illerdeki cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla dahil olmasına, bazı sanıkların bir önceki duruşmada savunma için ek süre talebinde bulunmasının yargılamaya herhangi bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Heyet, esas hakkındaki mütalaa için sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesine, sanıkların mahkeme huzurunda savunma yapma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 31 Mayıs 2021’e erteledi.

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