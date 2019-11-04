Cumhurbaşkanı'ndan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'nu kutladı.

Dün düzenlenen Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde, Temel Karamollaoğlu genel başkanlığa yeniden seçilmişti. Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede, kayıtlı 965 delegenin tamamı oy kullanmıştı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.