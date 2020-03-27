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Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşa EVDE KAL telefonu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı’da yaşayan 78 yaşındaki Fadime Gökdemir’i telefonla arayarak korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmaması konusunda uyardı.  
Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşa EVDE KAL telefonu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağına uyulması için sıkça çağrılarda bulunuyor.  Bu konuda ‘ulusa sesleniş’ konuşması yapan, sosyal medya üzerinden sesli mesaj yoluyla kamuoyuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 65 yaş ve üstündeki bazı vatandaşları da telefonla arayarak “evde kalın” uyarısını yinelediği öğrenildi. 

İKİLİ GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonda görüşerek sokağa çıkmaması konusunda uyardığı yaşlı vatandaşların bir tanesi de Başkent’in komşusu olan Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Karaören Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Fadime Gökdemir. Fadime nine Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi muhabirimize anlattı. 

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“İLK ÖNCE SAĞLIĞIMI SIHHATİMİ SORDU”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev telefonundan arayarak sağlık ve sıhhatini sorduktan sonra kendisine “evde kal” uyarısında bulunduğunu aktaran Fadime nine özetle şunları söyledi: “İkindi vakti evin telefonu çaldı, açtım. Ben ‘Cumhurbaşkanıyım’ deyince ‘sesinizden anladım Sayın Cumhurbaşkanım’ dedim. Sağlığımı sıhhatimi, bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. ‘Sen 78 yaşındasın dışarı sakın çıkma, kimseyi de içeri alma yenge hanım’ diyerek uyarılarda bulundu”

“KORONA VİRÜS MÜCADELESİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ”
“Korona virüs salgınından bahsetti. Bu virüsün en çok 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanları etkilediğini söyledi. ‘İlaç dağıtıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Yeter ki kurallara uyalım’ uyarısını yaptı. Kapatırken de ‘Allah’a emanet ol’ dedi. Yaklaşık 5 dakika telefonda konuştuk. Ben de çok teşekkür ettiğimi, kurallara uyacağımı söyledim. Bizzat Cumhurbaşkanı’nın araması beni çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımız evde kalınmasına çok önem veriyor. Bizler de bu kurala muhakkak uymalıyız.”
 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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