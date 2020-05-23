Cumhurbaşkanından vatandaşlara mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara mektup yazdı.

Erdoğan, kaleme aldığı mektupta vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti. Mektupta ayrıca Kovid-19 salgını neticesinde yaşanan süreç ile ilgili bilgi veren Erdoğan, insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçtiğimizi, Türkiye’nin devleti ve milleti ile bu sınavı çok iyi verdiğini vurguladı.

Mektup olarak vatandaşlara gönderilen tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

Değerli kardeşim,

Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.

Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ümidi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız.

Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Allah’a şükür, devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor.

Ekonomiden sosyal hayata birçok alan, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya geçirilen tedbirlerden derin bir şekilde etkilendi. Mart ve Nisan aylarımız sıkıntılı bir şekilde geçerken Mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte nornalleşme adımları atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske sosyal mesafe ve temizlik hassasiyetine riayet edersek bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır.

Salgın döneminde ülkelerin çok içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde pek çok dost ve kardeş ülke halkına da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünü edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada, Türkiye olarak insanlığımızı gösterdik.

Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personellerine, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması ve zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanı programlarıyla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık.

Bu kapsamda “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, prim, taksit ertemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle salgın sürecinde milletimizin emrine sunduğumuz kaynak miktarı 240 milyar lirayı buldu.

Milletimize her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı günlerde de en güzel hizmetleri vermenin çabası içinde olduk. İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye’nin gücünü zenginliğini ve refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.

Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde yanında olamadığımız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağımıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum.

Rabbimden hepimizi bir sonraki Ramazanana sağlıcakla, esenlikle ve huzurla kavuşturmasını diliyorum.

Bir kez daha Razaman Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Emrah Özcan/İLKSAYFA

