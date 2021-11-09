  • BIST 1.616,160
  • Altın 570,42
  • Dolar 9,7302
  • Euro 11,2832
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav ve Kemal Tahir layık görüldü.
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, vefa ödülü alanında ise Kemal Tahir Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'daki depremde 55 binanın hasar gördüğü belirlendi09 Kasım 2021 Salı 10:52
  • Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu09 Kasım 2021 Salı 10:43
  • 'Facebook Muhbiri' Haugen: "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor"09 Kasım 2021 Salı 10:35
  • Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik 'sosyal medya' operasyonu09 Kasım 2021 Salı 10:15
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli09 Kasım 2021 Salı 10:00
  • Mehmetçik için yeni tezkere! TBMM Başkanlığına sunuldu09 Kasım 2021 Salı 09:53
  • Ankara merkezli 25 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 35 gözaltı09 Kasım 2021 Salı 09:40
  • Japonya'dan çok kritik F-35 açıklaması09 Kasım 2021 Salı 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Kasım 2021 Salı 09:28
  • Şırnak'ta PKK'ya yeni operasyon başlatıldı09 Kasım 2021 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti