  • BIST 1.451
  • Altın 523,186
  • Dolar 8,5874
  • Euro 10,4728
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

Çankaya köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerine 310 mavi servi ağacı dikilecek.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresi ağaçlandırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün çevresine başkent iklimine uyumlu ve tuzlama çalışmalarına dayanıklı 310 mavi servi ağacı dikiliyor.

Ağaçlandırma çalışmaları Ankara Valiliğince, Çankaya Köşkü çevresindeki Çankaya Caddesi, Ziaur Rahman Caddesi ve Simon Bolivar Bulvarı üzerinde gerçekleştirildi.

mavi-servi-cankaya-kosku.jpg

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Gülten Keskin, "Arizona servisi" olarak da bilinen mavi servi ağacının, Ankara iklimine uyumlu, yaprak dökmeyen, budamaya elverişli, tuzlama çalışmalarından en az zarar gören ağaç türü olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla 186 ağacın dikildiğini belirten Keskin, “Ağaçlandırma çalışmaları tamamlandığında 310 mavi serviyi toprakla buluşturmuş olacağız. Çankaya Köşkü'nün bahçesini olduğu gibi çevresini de yeşillendirmeye çalışıyoruz. Bütün amacımız doğaya katkıda bulunmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğal yağ için gül ve kekik dikimi yapıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 01:22
  • Yenimahalle’de kurban hazırlıkları başladı09 Haziran 2021 Çarşamba 00:30
  • Yollar açılıyor trafik rahatlıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 00:28
  • Göklerin Şehri Kudüs09 Haziran 2021 Çarşamba 00:24
  • Merakla beklenen dokunma havuzu tamamlandı09 Haziran 2021 Çarşamba 00:23
  • Jakuziler açılıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 00:22
  • Amatör spora pandemi desteği09 Haziran 2021 Çarşamba 00:18
  • Doktoru bıçaklayan hasta 'dövdüler' dedi, gerçek kamerada ortaya çıktı08 Haziran 2021 Salı 11:38
  • Pursaklar’a Yeni Pazar Yerleri Müjdesi08 Haziran 2021 Salı 04:29
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan Cumhuriyet Kulesi çağrısı08 Haziran 2021 Salı 03:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti