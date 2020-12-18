  • BIST 1.406
  • Altın 465,108
  • Dolar 7,6932
  • Euro 9,4269
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 7 °C
»

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO), 'TÜRKSAT-5A'nın yolculuğu' temasıyla çocuklara özel dijital resim sergisi düzenleneceğini açıkladı. 4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden çocuklara dijital sergi

CBDDO'dan yapılan yazılı açıklamada, çocukların katılımıyla dijital resim sergisi açılacağı ifade edildi. Açıklamada, çocukların sınır tanımayan özgür hayal güçleriyle, bu kez TÜRKSAT-5A'nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine alacakları, 4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan sergi için hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Çocuklar yarışmaya, TÜRKSAT-5A'nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimlerle katılacak.

KOÇ: ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ARTIRMAK BİZLERİN ELİNDE

Çocukların uzaya ilgisinin muhteşem olduğunu dile getiren Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Umarım bu ilgileri asla kaybolmaz. Çocuklarımızın ilgisini artırmak ve sürekliliğini sağlamak ise bizlerin elinde. Biz bu konuda farkındalığı artırmak ve destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sergiye katılan tüm çocuklarımıza şimdiden katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Her bir çocuğun tek resimle katılabileceği dijital sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi. Başvuru için gerekli bilgilere 'turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr' sayfasından erişilebilecek. Boya tekniğinin serbest olduğu yarışmada sisteme en fazla 10 MB büyüklünde fotoğraflar yüklenebilecek; resimler A4 ya da A3 formatında yatay olarak yapılacak. Dijital sergiye katılmak isteyen çocuklar, resim çalışmalarının uygun formatta çekilen fotoğraflarını, gerekli bilgiler ile birlikte 'turksat5aninyolculugu@cbddo.gov.tr' adresine iletebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Türk SİHA'larının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok18 Aralık 2020 Cuma 11:40
  • Ayvalık’ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı 18 Aralık 2020 Cuma 11:35
  • Prof. Kaska: Antik tepedeki caretta caretta silüeti tamamen doğal18 Aralık 2020 Cuma 11:34
  • 8 kilometre takip edip, kamyonetten 21 bin lirayı çaldılar18 Aralık 2020 Cuma 11:10
  • MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi18 Aralık 2020 Cuma 11:09
  • İkranur’un otopsi raporunda 'suda boğulma’ bulgusu18 Aralık 2020 Cuma 10:47
  • Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde sisle kartpostallık görüntü oluştu18 Aralık 2020 Cuma 10:34
  • Kavga ettikleri babalarını elektrik kablosuyla boğup, mağaraya gömmüşler18 Aralık 2020 Cuma 10:16
  • Pandemide iş yüküyle birlikte artan kazalarda 160'tan fazla kurye hayatını kaybetti18 Aralık 2020 Cuma 10:09
  • İnternetten alkol satışı yasağa rağmen devam ediyor18 Aralık 2020 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti